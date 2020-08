Parc de l'entrée de ville du Pont-Viau: Laval franchit un pas de plus

Le conseil municipal de Laval d'hier soir a octroyé un contrat de 796 776,75 $ (taxes incluses) pour des services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie, en vue des travaux d’aménagement et de réhabilitation des rues de l’entrée de ville du pont Viau.

Le mandat implique des études préparatoires, des plans et devis ainsi que des services à fournir durant la construction. Le conseil a également approuvé l’entente établissant l’indemnité définitive d’expropriation du lot 1 069 155, situé au 1, rue de Nevers (« bâtiment rouge »), laquelle est « nécessaire à la mise en place d’un parc et d’espaces verts dans le secteur du métro Cartier ». La Ville prendra possession de ladite propriété le 15 août prochain.

« Ces décisions constituent une avancée importante pour le projet d’entrée de ville du pont Viau, qui est au cœur de la démarche de revitalisation du secteur Cartier, a assuré Stéphane Boyer, membre du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau. L’acquisition du bâtiment sur la rue de Nevers afin de convertir cet espace en parc était très attendue par les résidents du secteur, et nous sommes heureux d’en être enfin arrivés à une entente ».

Des espaces verts de part et d'autre du Pont-Viau

Le projet d’entrée de ville est un projet d’ensemble couvrant un secteur allant de la rue du Pont-Viau, au nord, à la tête du pont, au sud, et du boulevard Talbot, à l’ouest, à la rue Saint-Eusèbe, à l’est.

Il comprendra le réaménagement complet des emprises publiques du réseau routier, le remplacement des infrastructures souterraines du site, l’aménagement d’espaces verts de part et d’autre du pont Viau ainsi que le réaménagement d’une partie des berges du Père-Dalmas et Délia-Tétreault.

Le parc d’entrée de ville deviendra un endroit destiné à la détente, la promenade et la contemplation. Une plaine gazonnée pour des loisirs libres et des petites places publiques pour créer des lieux de rencontre et des points d’observation de la rivière agrémenteront le parcours des usagers, de même que du mobilier urbain et des végétaux.

Pour rappel, le projet de revitalisation du secteur Cartier fait l’objet d’une démarche de consultation depuis 2016. En mai 2018, la Ville a d’ailleurs tenu une activité de consultation sur la vision d’aménagement, au cours de laquelle les participations ont accueilli très positivement la proposition d’une entrée de ville verte et attrayante.