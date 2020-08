Le comité exécutif de Laval accorde un total de 54 953$ en subventions

Subvention à Centraide du Grand Montréal

après renonciation au salaire de Stéphane Boyer

À la séance d'ajournement du conseil municipal de la Ville de Laval du 8 juillet, Stéphane Boyer, conseiller municipal du district Duvernay–Pont-Viau, a été nommé à la présidence du comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Laval.

Le 25 juillet dernier, M. Boyer annonçait qu'il renonçait à la rémunération associée à la présidence du comité de retraite, et ce, jusqu'à la fin du mandat en cours. Par ailleurs, il a émis le souhait que la somme qui lui aurait autrement été attribuée en salaire soit versée comme subvention à Centraide du Grand Montréal afin de soutenir la mission sociale des organismes lavallois venant en aide aux plus démunis.

Le mandat actuel de M. Boyer à la présidence du comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Laval a débuté le 13 juillet et se terminera le 29 octobre 2021. La Ville de Laval procédera au versement d'une subvention à Centraide du Grand Montréal jusqu'à concurrence de 28 953 $ en contrepartie du salaire auquel il renonce. Les versements se feront sur une base mensuelle, donc au même rythme que les revenus qui auraient été gagnés par M. Boyer comme président du comité de retraite.



Subventions à La Ressource ATP et à la Maison des jeunes de Laval-Ouest

Les membres du comité exécutif ont accepté d’octroyer une subvention de 10 000 $ à La Ressource ATP (Anxiété et Trouble Panique) et une autre de 6 000 $ à la Maison des jeunes de Laval-Ouest.

Ces subventions ont été accordées dans le cadre du soutien financier ponctuel dédié aux projets spéciaux de la Ville de Laval. Elles serviront respectivement à la relocalisation des locaux de La Ressource ATP ainsi qu’à l’installation d’une thermopompe-fournaise à la Maison des jeunes de Laval-Ouest pour rendre les locaux plus confortables.



Subvention au CISSS de Laval

Les membres du comité exécutif ont aussi convenu d’octroyer 10 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) pour la tenue de la treizième édition de la Journée de l’arbre. Cette activité vise à sensibiliser la population et le personnel à l'importance de lutter contre les îlots de chaleur et de maintenir une bonne qualité de l'air.

Tenu annuellement depuis 2008, ce programme a permis de planter plus de 1 935 arbres sur les terrains des établissements du CISSSL. La plantation d'arbres permet de contribuer au verdissement du paysage, à la création d'îlots de fraîcheur et à une meilleure gestion des eaux pluviales ainsi que de lutter contre les îlots de chaleur.

La subvention contribuera à payer une portion des coûts relatifs à l'achat des arbres, aux fournitures et à la main-d'œuvre. Le programme La Journée de l'arbre au CISSSL est soutenu financièrement par la Ville de Laval depuis 2008, à l'exception des années 2013 et 2016, où l'événement a été temporairement arrêté. Depuis le début du programme, la Ville de Laval a contribué à la Journée de l'arbre au CISSSL en accordant une somme totale de 130 000 $.