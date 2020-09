Logement abordable: Ottawa et Québec s'entendent

L’impasse entre Québec et Ottawa sur la question du logement abordable qui préoccupent de nombreuses personnes dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, a débouché sur un dénouement.

La ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a indiqué qu’une entente de principe est intervenue entre Québec et Ottawa sur la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

« Ce sont environ 1,8 G$ qui pourront enfin sortir des coffres du gouvernement fédéral où ils dormaient depuis trop longtemps. Ainsi, Québec pourra recevoir sa part des fonds de la Stratégie », déclare le député de Rivière-des-Mille-Îles Luc Desilets. Cela fait plus de trois ans que les montants sont ainsi pris en otage lorsque l’on sait que les besoins en logement sont criants, encore plus dans le contexte actuel de pandémie.

Au Québec, rappelons que ce sont près de 300 000 ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logements.

« Lorsque je rencontre des partenaires dans Rivière-des-Mille-Îles s’occupant autant des offices d’habitation que des populations les plus vulnérables, ils indiquent que la situation s’est empirée avec la pandémie et que la pénurie de logements abordables, qui était importante avant, ne fait que précariser davantage la situation des populations touchées. Cela se traduit par une augmentation marquée du stress, de l’anxiété et même de l’itinérance », conclut Luc Desilets.