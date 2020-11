L'administration de Marc Demers présente 1 000 actions qui ont transformé Laval

À un an du scrutin municipal, le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dévoile une carte interactive présentant 1 000 actions qui ont transformé Laval, dont la réalisation de plusieurs engagements électoraux.

La carte est accessible au www.mouvementlavallois.org/carte. On y retrouve plus de 850 actions concrètes et géolocalisées, de même que 150 réalisations de nature régionales.

Ainsi, chaque citoyenne et citoyen lavallois peut identifier les mesures réalisées dans sa communauté, et ce, depuis l’arrivée du maire Marc Demers, en 2013. Dans un esprit de démocratisation de l’information, il est également possible d’en apprendre plus sur chacune de ces 1 000 actions!

« Cet outil permet de constater l’impact que nous avons eu sur la Ville de Laval. Je suis moi-même ébahi d’en prendre la mesure aussi facilement. Je dois dire que je suis très fier de ces avancements et je remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui les ont rendus possibles », affirme Marc Demers, maire de Laval et chef du Parti.

« Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre équipe est présente sur le terrain! », résume Lyne Sylvain, présidente du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers. « On y retrouve des améliorations de parcs, des acquisitions de milieux naturels, des travaux dans les rues… et beaucoup, beaucoup plus. On y retrouve des réalisations dans tous les districts. On sent vraiment que la Ville est en train de se transformer à l’image de tous les citoyens et citoyennes », explique-t-elle.

La publication de cet outil est une étape qui lance le parti vers les élections de 2021. « Je vous assure que ce n’est qu’un début! Afin de véritablement incarner notre vision pour Laval, il nous reste encore de belles choses à réaliser dans les prochaines années », promet Marc Demers.

Les deux plus grandes fiertés de l’administration de Marc Demers sont d’avoir rétabli une saine éthique et gouvernance à la ville de Laval, de même que d’avoir fait la démonstration qu’il est possible de concilier une excellente gestion financière avec la protection de l’environnement. À la lecture de la carte, on réalise d’ailleurs que plusieurs actions ont été posées en ce sens.

« Je suis franchement heureux de ce que nous avons accompli – même s’il y a encore beaucoup à faire! La conciliation des défis inhérents à la protection de l’environnement et à la gestion des finances, c’est le défi de notre siècle ! », de conclure le maire Marc Demers.