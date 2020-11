Marc Patrick Roy sera candidat pour Action Laval dans le district de L’Orée-des-Bois

Le parti Action Laval vient d'annoncer que Marc Patrick Roy sera candidat dans de district de L’Orée-des-Bois en vue des prochaines élections municipales.

Il réside à Laval et le district de L’Orée-des-Bois depuis son adolescence et y a fondé sa famille. Marc Patrick Roy est informaticien de formation et cumule plus de 30 ans d’expérience à titre de gestionnaire de projet, puis cadre au sein d’une grande multinationale dans le domaine de l’aérospatiale avant de fonder ses entreprises qu’il exploite toujours aujourd’hui.

Outre son expérience professionnelle remarquable, M. Roy a exercé un rôle exécutif au sein de plusieurs organisations scolaires de parents au plan local, régional et national, il a été président de conseils d’établissements et du comité de parents puis commissaire-parent à la Commission scolaire de Laval (CSDL). Il siège depuis septembre 2020 à la Commission de l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation.

Son implication auprès de la jeunesse et du milieu scolaire est, selon lui, la plus belle contribution à faire pour l’amélioration de notre société et pour assurer à nos jeunes un avenir radieux. Il souhaite rendre la mobilité plus sécuritaire, efficace et efficiente pour son secteur, l’Ouest de Fabreville et sa priorité à titre d’élu de proximité sera de faciliter la vie des gens qui y vivent en apportant de véritables solutions à leurs problèmes quotidiens, comme la circulation, l’état des infrastructures ou le déneigement.

« Laval a besoin de changements, tout comme le district de L’Orée-des-Bois que j’habite avec ma famille depuis près de 35 ans. Me présenter à titre de conseiller municipal dans mon district et avec Sonia Baudelot représente l’aboutissement de mon engagement auprès de notre communauté et de nos jeunes : mon désir de servir et de m’impliquer et de changer les choses pour le mieux », a indiqué le candidat Roy par voie de communiqué de presse.