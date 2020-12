Action Laval propose une réduction des taxes de 2 %

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, ainsi que le conseiller municipal de Saint-Bruno, David De Cotis, ont proposé un amendement au budget de la Ville de Laval visant à réduire les taxes de 2 %.

Ces derniers soulignent qu’il est possible de baisser les taxes foncières de 2 % en appliquant des principes de saine gestion.

L’amendement a été rejeté par l’administration de Marc Demers et du mouvement Lavallois.

« Malheureusement, l’équipe de Marc Demers a rejeté l’amendement et continuera de taxer toujours plus les citoyens. Les citoyens que je rencontre tous les jours me répètent que l’année est difficile économiquement . Plusieurs ont perdu leur emploi, parfois leur commerce. La moindre des choses que nous pouvons faire pour eux est d’administrer cette ville en respectant leur capacité de payer », a déclaré Sonia Baudelot

L’équipe d’Action Laval n’a pas eu à chercher longtemps pour trouver des solutions. En respectant l’inflation et en contrôlant les embauches, il serait possible de réduire et limiter l’augmentation de la rémunération à 3 % - le budget y prévoit une hausse de 6 %.

Cette différence représente 12,5 M$ qui proviennent des salaires durement gagnés des Lavallois. Ce seul point permet de baisser les taxes de 2 %.

« Le Mouvement Lavallois et Marc Demers ont complètement perdu le contrôle sur les nouvelles embauches « souligne David De Cotis. « La grande majorité de ces nouveaux employés sont des cadres : Marc Demers augmente les structures, mais pas les services. C’est son style de gestion. Quand il y a un problème, il n’apporte pas de solution : il engage un nouveau directeur .»

Depuis son arrivée au pouvoir, fait valoir Action Laval, l’équipe de Marc Demers a ajouté 217 cadres, une augmentation de 60 %, et 339 professionnels, soit 148 % de plus. Ce sont 556 employés de plus qui n’offrent aucun service direct. Alors que la population de Laval a augmenté de 7,6 % dans les huit dernières années, le nombre d’employés a augmenté de 33 %, c’est 938 employés de plus.

« La situation sanitaire internationale devrait nous pousser à réfléchir avant d’ajouter du personnel dans les bureaux de la Ville » indique la candidate à la mairie, Mme Baudelot. La période invite plutôt à tenir une gestion stricte et à revoir l’organisation du travail, créer des efficacités et améliorer nos processus plutôt que d’en créer de nouveaux. « C’est une démarche qui demande de l’imagination et de la créativité, c’est ce changement important que mon équipe offrira aux Lavallois ».