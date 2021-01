« On ne pourra pas tout rouvrir dans les prochaines semaines », selon François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Québec qu'«on ne pourra pas tout rouvrir dans les prochaines semaines, car le nombre d'hospitalisations est encore trop important. »

En effet, il a souligné l'importance de réduire les hospitalisations, qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 1 400, pour pouvoir arrêter le délestage et rattraper le retard qui lui est associé.

« Les signes sont encourageants, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le nombre de cas par jour diminue depuis 10 jours, mais le personnel médical est épuisé. Si vous avez envie de tricher, pensez à eux! »

Le premier ministre a également expliqué que le couvre-feu était efficace, car il permet de limiter les contacts notamment dans les maisons. « On n'exclut pas la possibilité de le prolonger, car il ne peut pas y avoir de relâchement tant qu'il y a trop d'hospitalisations. »

François Legault a cependant rappelé l'importance de limiter les contacts non essentiels, surtout avec des personnes de 65 ans et plus, car ce public représente 80 % des hospitalisations et 95 % des décès.

Le Dr Horacio Arruda a par ailleurs exprimé que le gouvernement se préparait à toutes les possibilités, y compris celle d’une troisième vague. « Mais nous avons beaucoup appris de la première vague, puis de la deuxième, nous savons donc mieux comment agir. »

La vaccination

Le premier ministre a annoncé que presque 100 % des patients de CHSLD ont reçu la première dose du vaccin, soit 36 000 personnes sur environ 40 000.

À propos du retard de livraison de vaccins, le Dr Arruda a justifié l’attente de l’accès à la deuxième dose par un calcul d’efficacité. « Une dose à plus de personnes sauve plus de vies que deux doses à moins de personnes. »

Le retour des codes couleur ?

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé était lui aussi présent lors de cette conférence et a abordé le point des réglementations régionales.

« On aimerait beaucoup revenir aux codes couleur, car on voit effectivement que les données sont différentes selon les régions. Cependant la situation globale est encore fragile, surtout à Montréal et à Laval. On a hâte de revenir sur des bases régionales, mais on attend que les hospitalisations diminuent. Il ne faut rien lâcher. »

La police et les itinérants

Le premier ministre a d’abord remercié les policiers pour leur « excellent travail qui sauve des vies » et est revenu sur le cas des itinérants, en lien avec le décès de Raphaël André à Montréal dont il a dit avoir été touché.

« Les policiers connaissent les itinérants et leur réalité. Ils ne s’amusent pas à leur donner des contraventions pour rien, leur but c’est de les amener au chaud. Ma responsabilité est de trouver un équilibre pour faire appliquer le couvre-feu », a-t-il expliqué en ajoutant que le gouvernement du Québec ouvre de nouveaux hébergements au fur et à mesure que le besoin en est signalé.

« Nous voulons tous aider les itinérants, nous n’avons pas le temps de nous diviser, il faut travailler ensemble. »

Voyage à l’étranger

M. Legault doit avoir une rencontre avec Justin Trudeau ce soir, à laquelle il souhaite réitérer sa demande d’interdiction des voyages à l’étranger non essentiel.

« Nous sommes aussi ouverts à d’autres alternatives. Par exemple, comme en Nouvelle-Zélande, on pourrait exiger que tous les voyageurs soient mis en quarantaine dans une chambre d’hôtel, de façon surveillée et payée par le voyageur lui-même. »