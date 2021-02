Les députés fédéraux lavallois satisfaits des investissements dans le transport en commun

Les députés fédéraux lavallois ont réagi cette semaine aux nouveaux investissements fédéraux dans le transport en commun.

Le 10 février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’octroi de 14,9 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à travers le Canada au cours des huit prochaines années. Ceci comprend un financement permanent de 3 milliards de dollars par année qui sera accordé aux communautés canadiennes à compter de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a accordé plus de 47 millions de dollars à 60 projets de transport en commun dans la communauté à Laval.

La députée de Vimy, Annie Koutrakis, le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, le député de Marc-Aurèle-Fortin, Yves Robillard, et le député de Laval—Les Îles , Fayçal El-Khoury ont accueillis avec enthousiasme cette initiative qui aura un impact positif à court et à long terme sur le réseau de transport collectif à Laval.

« Ces nouveaux investissements procureront à la Ville de Laval des fonds prévisibles destinés au transport en commun pour planifier l’avenir. De nombreux Lavallois comptent sur un transport au commun efficace et accessible tous les jours. Le financement annoncé aujourd’hui permettra de faciliter les déplacements des Lavallois, accélérer la réalisation des grands projets structurants, réduire les émissions de GES et créer de bons emplois. Cette annonce s’inscrit dans notre plan visant à lutter contre les changements climatiques et à rebâtir une économie plus durable et plus résiliente », peut-on lire dans le communiqué des députés lavallois.