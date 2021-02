Parti Laval : Équipe Michel Trottier dévoile sa candidate dans le district Auteuil

Parti Laval : Équipe Michel Trottier poursuit ses nominations et dévoile que Dayila Sassy sera la candidate qui briguera les suffrages dans le district Auteuil à l’automne 2021.

« Dayila représente ce qu’on recherche à Parti Laval, c’est-à-dire des gens motivés, informés et impliqués dans leur communauté. Son ajout confirme notre volonté de présenter une équipe talentueuse et complémentaire! » explique Michel Trottier.

Une jeunesse mobilisée

Étudiante en informatique, Dayila Sassy habite Laval depuis une dizaine d’années. C’est son implication au sein du Comité consultatif jeunesse de la Ville de Laval qui lui a donné l’envie de se présenter comme candidate :



« Le palier municipal est celui le plus proche des gens. C’est parce que je souhaite participer au processus de décisions et faire une différence dans ma communauté que j’ai décidé de me joindre à Parti Laval », de dire Dayila Sassy.

Pour elle, il n’y a aucune équivoque quant aux raisons sous-jacentes à sa récente décision : « Parti Laval est le seul parti capable de mobiliser les gens de tous les âges, tous les profils, tous les horizons. C’est très révélateur et ça prouve que Michel Trottier est un chef rassembleur, capable de mettre en valeur les forces de chacun. »

Rappelons qu’en date d’aujourd’hui, et à plus de huit mois de l’élection municipale, la moitié des districts est déjà comblée pour l’équipe de Parti Laval – Équipe Michel Trottier.

Fondé en 2016, Parti Laval – Équipe Michel Trottier accède au statut d’Opposition officielle à la Ville de Laval lors de l’élection municipale de novembre 2017. Deux ans plus tard, lors de l’élection partielle dans le district Marc-Aurèle-Fortin, le chef et candidat à la mairie, Michel Trottier, remporte la victoire et rejoint son collègue, Claude Larochelle, conseiller municipal du district Fabreville, à l’hôtel de ville. Au cours des derniers mois, pas moins d’une dizaine de candidatures ont été confirmées en vue de l’élection du 7 novembre prochain.