Lydia Aboulian sera candidate d’Action Laval dans Sainte-Dorothée

Lydia Aboulian sera la candidate d’Action Laval dans le district de Sainte-Dorothée en vue de l’élection municipale de novembre 2021.

Mme Aboulian est une femme d’affaires à succès : diplômée de l’Université Concordia en Relations humaines, elle a occupé des postes liés aux ventes et à l’administration avant de s’affilier à une entreprise de courtage immobilier de prestige à titre d’agente et ce jusqu’en 2011. Elle a alors fondé une entreprise de gestion et marketing qu’elle exploite encore aujourd’hui.

Citoyenne lavalloise résolument engagée et ce, depuis de nombreuses années, elle s’est entre autres présentée à titre de candidate à la mairie en 2009 avec le Mouvement Lavallois et a alors récolté le plus haut score - historique - face à l’administration de Gilles Vaillancourt alors qu’elle n’avait que 26 ans. Elle a dirigé le parti qu’elle a cofondé jusqu’en 2013, quittant la vie politique pour des raisons médicales alors qu’elle combattait un cancer du cerveau particulièrement agressif.

Aujourd’hui, elle rejoint Action Laval car selon-elle, il s’agit de la seule équipe en mesure de remettre Laval sur la bonne voie :

« Je ne reconnais plus le Mouvement Lavallois. Ses idéaux se sont éteints, le pouvoir a fatigué ses fondations et ses officiers des premières heures se sont égarés. Comme en 2009 et 2013, Laval a maintenant besoin d’un grand changement. Aujourd’hui, la seule équipe pouvant remettre Laval sur la bonne voie est celle d’Action Laval, avec Sonia Baudelot ». a signalé la candidate.

Outre son action politique, Lydia Aboulian s’implique activement dans le financement pour la lutte contre le cancer, étant une survivante elle-même, pour les droits des aînés, des jeunes et des animaux ainsi que pour du changement positif au sein de la collectivité.

Résidente de Sainte-Dorothée, Mme Aboulian souhaite avant tout oeuvrer pour une meilleure gestion des transports, entre autres en réglant une fois pour toutes les sérieux problèmes de circulation vécus quotidiennement par les résidents du secteur, en aidant à la revitalisation des commerces locaux et en travaillant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier.