Vaccin de la COVID-19: une dose reçue par tous les Québécois au 24 juin

À la Fête Nationale du 24 juin, tous les Québécois, qui auront accepté de se faire vacciner contre la COVID-19, devraient avoir reçu au moins une dose, a laissé savoir le premier ministre François Legault en point de presse de fin d'après-midi aujourd'hui.

Les projections de la santé publique signalent également que toutes les personnes de 65 ans et plus devraient avoir été vaccinées d'ici la mi-avril, a dit M. Legault qui a annoncé qu'à compter du 26 mars, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tombent en zone jaune. Ce qui signifie pour ces régions administratives la fin du couvre-feu, des rassemblements à deux familles et des sports de groupe.

Pour les zones rouges, à compter de demain soir (mercredi), le couvre-feu passe de 20 h à 21 h 30, comme dans les secteurs oranges.

Toujours le 26 mars pour les paliers rouges, les salles de spectacles, incluant les théâtres, pourront ouvrir avec un nombre restreint de spectateurs alors que les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 25 fidèles.

Dans les secteurs oranges, fin de l'alternance des présences pour les élèves de la 3e jusqu'à la 5e secondaire qui pourront assister à leurs cours à temps plein. Le mesure débute lundi prochain, 22 mars.

Quant à la vaccination, qu'il estime qu'elle va « bon train », le premier ministre a tenu à rappeler que les trois vaccins disponibles au Québec, —Pfizer, Moderna et Astra Zeneca, sont « efficaces et sécuritaires » malgré les informations provenant de l'Europe qui ont discrédité passablement celui d'Astra Zeneca.

« Le lot de doses [qui a posé problème] n'est pas venu au Canada « a tenu a rassurer le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Par ailleurs, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a confirmé hier à son homologue du Québec, que le nombre de doses qui doivent être livrés pour cette province sera bel et bien respecté. « C'est pas des peut-être, les vaccins sont confirmés pour les prochaines semaines .»

François Legault a manifesté plus d'inquiétudes quant aux variants de la maladie, principalement la souche britannique, dont la santé publique québécoise estime qu'ils formeront la majorité des infections le mois prochain.

Le premier ministre espère aussi que les assouplissements n'amèneront pas les gens à se visiter de maison en maison pour alimenter une possible troisième vague, comme il est en train de se produire en Italie.

« On s'approche du but », a--t-il indiqué tout en signalant au passage que le taux de chômage au Québec était passé de 8,8% à 6,4% alors qu'il stagne en Ontario à 9,2%.