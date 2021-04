La vaccination "bientôt" disponible pour les travailleurs essentiels et les malades chroniques

Un gazouillis sur le compte Twitter, du ministre de la Santé, Christian Dubé, laisse entendre que les travailleurs essentiels ainsi que les malades chroniques pourraient avoir droit, bientôt, à la vaccination.

Cette annonce survient alors que dans certaines régions, notamment du côté de Montréal, de nombreuses plages horaires pour la vaccination peinent à se remplir et que les cas d’infections ne cessent d’augmenter. À l’instar de la métropole, la Montérégie a annoncé, ce mardi, que la vaccination était désormais ouverte aux citoyens de 60 ans et plus.

« On ajuste les opérations. C’est normal lorsqu’on change de groupe prioritaire. On a livré 34 000 doses vers les régions. On en ajoute 20 000 doses. On va ouvrir aux malades chroniques/travailleurs essentiels bientôt. Le mot d’ordre : vacciner », a indiqué le ministre sur son compte Twitter.

Le premier ministre du Québec, François Legault, tiendra un point de presse à 17h, aujourd’hui afin de faire le point sur la situation. Fidèle à son habitude, il sera accompagné du docteur Horacio Arruda et du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Vers un reconfinement de Montréal

Le plus récent bilan diffusé par Québec fait étant de 1168 nouveaux cas en province et quatre décès additionnels. Du côté des hospitalisations, 514 sont actuellement à l’hôpital soit une hausse 11 par rapport au 5 avril. À l’heure actuelle, 121 patients sont aux soins intensifs.

Bien que la nouvelle hausse soit inférieure à celles connues dans les derniers jours, elle demeure inquiétante aux yeux de divers experts. Rappelons que le 2 avril dernier, un regroupement d’experts dans le domaine de la santé, dont le Dr Amir Khadir, réclamait la fermeture immédiate des écoles et des commerces non essentiels dans la région de Montréal.

D’ailleurs, la rumeur d’un reconfinement d’autres régions du Québec, notamment de la métropole circule actuellement. Rappelons également que l’Ontario est présentement en confinement total pour au moins un mois.

Tous les détails seront dévoilés en fin de journée.