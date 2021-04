Abderrahman Essayh candidat du Parti Laval dans le district Saint-Martin

Le chef de Parti Laval et candidat à la mairie, Michel Trottier, vient d'officialiser la candidature de Abderrahman Essayh qui briguera les suffrages dans le district Saint-Martin.

M. Essayh cumule plusieurs années d’expérience en gestion de projets, en préparation et en suivi des programmes triennaux d’immobilisations pour le développement et le maintien des actifs immobiliers municipaux, ainsi qu’en développement durable. Ce sont ces compétences acquises au fil des ans, qu’il souhaite mettre à profit, au bénéfice des Lavalloises et des Lavallois.

« À Laval, il y a non seulement un déficit des services offerts aux citoyens, mais il y a surtout un manque de rigueur dans les suivis des projets gérés par la Ville », estime M. Essayh qui défend la pertinence d’adhérer à la bannière de Parti Laval par cette recherche de rigueur.

« M. Essayh est un candidat compétent, charismatique, mais surtout guidé par un esprit rassembleur. J’ai tout de suite su qu’il serait un bel atout pour notre équipe de candidates et de candidats », se réjouit le chef de Parti Laval.

À sept mois de l’élection municipale, ce sont 13 districts sur 21 qui sont maintenant comblés pour le Parti Laval.