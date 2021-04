François Legault revient sur le port du masque à l'extérieur

Au lendemain de l’annonce des assouplissements concernant le port du masque à l’extérieur dans les zones rouges et orange, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est adressé aux journalistes, ce jeudi matin.

Rappelons qu’hier, il a annoncé qu’il reculait sur le resserrement des mesures entourant le port du couvre-visage à l’extérieur. « Comme vous le savez, la situation change rapidement. Je pense qu’il est important de changer et d’adapter les règles rapidement. En gros, ce qui est important de comprendre, c’est que le masque à l’extérieur est obligatoire lorsqu’on ne peut pas respecter la distance de deux mètres », a-t-il laissé savoir.

Le premier ministre a également précisé que les couples qui ne résident pas à la même adresse peuvent se voir à l’intérieur, par conséquent, le port du masque à l’extérieur n’est pas obligatoire. « Si vous n’êtes pas certain, portez le masque. Soyez prudent. Le variant Britannique est très contagieux donc c’est plus facile que jamais d’attraper la COVID, même si on est jeune », a ajouté M. Legault.

Questionné à savoir si la confusion entourant les mesures sanitaires pouvait causer l’effritement de l’adhésion auxdites mesures de la Santé publique, le premier ministre a répondu par la négative. « La majorité des Québécois comprennent. Il y a une question de gros bon sens », estime M. Legault.

Finalement, concernant la vaccination, malgré un certain essoufflement dans certaines régions, François Legault maintient que d’ici le 24 juin, tous les Québécois de plus de 16 ans auront été vaccinés.