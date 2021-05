Bill Badran se présente comme conseiller pour Action Laval 

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie Sonia Baudelot, annonce la candidature de M. Bill Badran à titre de conseiller municipal dans le district Concorde – Bois de Boulogne, en vue des élections de novembre.

Natif et résident de Laval depuis toujours, M. Badran a choisi de se présenter comme conseiller municipal afin d’avoir un impact dans sa communauté, un rêve qu’il caresse depuis longtemps. Selon Sonia Baudelot, il est passionné par les gens, doté de fortes habiletés interpersonnelles et d’un sens de la communauté. De plus, avec son positivisme et son sens de l’accomplissement, il sera un atout considérable pour Action Laval et les citoyens de la ville. Ses expériences professionnelles et ses compétences en finances, feront de lui un acteur clé qui saura représenter les intérêts de la population de son district.

« J’ai très hâte d’aller à la rencontre des citoyens et d’écouter leurs préoccupations et leurs suggestions pour amener notre ville à son plein potentiel. En tant que professionnel passionné de finances, je souhaite mettre à contribution mes connaissances au profit de la population et de la ville de Laval, afin d’en faire un endroit où tous pourront s’épanouir. Je suis convaincu qu’avec l’équipe de Sonia Baudelot, nous y arriverons », a affirmé Bill Badran.

Un candidat trilingue

En plus de parler le français, l’anglais et l’arabe, Bill Badran possède une maîtrise en administration des affaires. Il est président fondateur de Financière 360, un cabinet de services-conseils spécialisés en investissement, protection du patrimoine et assurance. Il y exerce également la fonction de planificateur financier.

« M. Badran est un ajout de taille à notre équipe, avec une feuille de route impressionnante malgré son jeune âge. Je suis convaincue qu’il amènera beaucoup de dynamisme avec sa capacité d’accomplissement hors du commun » , a conclu Sonia Baudelot, cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie.