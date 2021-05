Alain Leclair représentera Action Laval dans Marigot

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, annonce la candidature de M. Alain Leclair dans le district de Marigot.

Alain Leclair est résident de Laval depuis plus de 50 ans. Père et grand-père, il est un grand amant de moto, de nature et de sa ville, Laval. M. Leclair est actuellement coordinateur de service pour une entreprise œuvrant dans le domaine de la location et des ventes d’équipements et de services pour la construction, l’industrie et les particuliers. Toujours très proche des milieux industriels et ouvriers, il est d’ailleurs certifié chauffeur de camions de toutes classes.

« Si je m’implique en politique municipale avec Sonia Baudelot, c’est pour participer à la vague de changements qu’elle souhaite apporter : pour changer les choses pour le mieux, pour mes petits-enfants et pour l’avenir de nos communautés. À titre de conseiller municipal, je vais travailler sur le terrain avec mes concitoyens et militer pour un logement de qualité et abordable pour tous, Marigot en a grand besoin ! », a déclaré Alain Leclair, candidat dans Marigot.

« Je suis très heureuse d’avoir M. Leclair à mes côtés pour cette campagne électorale et dans les années à suivre au Conseil municipal. Ses intentions pour représenter ses concitoyens sont nobles, il est franc, calme et confiant et son expérience le rapproche énormément de la réalité des citoyens de Marigot. Bienvenue Alain ! », a déclaré Sonia Baudelot.