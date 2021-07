Action Laval présente sa candidate à la mairie

Monsieur Archie Cifelli, le président d’Action Laval et candidat dans le district Val des-Arbres, a présenté la candidate à la mairie pour son parti, Madame Sophie Trottier.

Forte d’une expérience de près de 25 ans dans la fonction publique, Mme Trottier affirme avoir bien hâte d’amorcer le travail de campagne avec ses candidates et candidats. L’employée de l’Office québécois de la langue française mentionne bien connaître les différentes réalités auxquelles sont confrontés les Lavalloises et Lavallois dans leur quotidien.

Formée en communication et en travail social, elle entend seulement assainir les finances de la municipalité, mais de plus, elle veut s’assurer que les deniers publics retournent dans chacun des districts de la Ville.

« Je suis très heureuse de me joindre à cette belle équipe, soulignait Sophie Trottier. L’équipe est dynamique, positive et motivée. Dès ce soir, j’accompagne déjà une de nos candidates dans son porte-à porte. J’ai bien hâte d’aller à la rencontre des citoyennes et citoyens de ma ville. Je veux les écouter et en apprendre davantage sur leurs doléances au sujet des services qu’ils reçoivent de la Ville. »

Sophie Trottier est à l’écoute de ses collègues et cherche à mettre de l’avant des solutions innovantes selon ses pairs. Sans réinventer la roue, elle est reconnue pour travailler avec efficience et tirer le meilleur des gens avec qui elle travaille, dans le respect et en harmonie avec tous, soutien son équipe.

« J’aime travailler dans l’action, et non en réaction. Comme dans n’importe quelle administration, il y a des problèmes. Il ne suffit pas de les régler, il faut les prévenir, » insiste Sophie Trottier « Je veux que Laval devienne un modèle à l’international que d’autres municipalités dans le monde vont observer et vouloir s’en inspirer. Je travaille auprès des entreprises lavalloises depuis quelques années et je connais leur potentiel. Je veux que la population de Laval soit fière de sa Ville. »

La vie après la pandémie

À la sortie de la crise sanitaire internationale, la réalité du monde du travail a changé. La quatrième révolution industrielle s’est imposée et Laval a les atouts nécessaires pour devenir un leader dans une multitude de domaines selon la candidate. Sophie Trottier veut mettre la Ville en action pour attirer les entreprises les plus innovantes afin de placer notre municipalité à l’avant-garde de l’économie verte.

Ses nombreuses années au sein du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, font d’elle une experte en ce qui a trait aux mesures d’aide tant pour les personnes sans emploi que pour les entreprises selon son équipe.

« Nous avons rencontré quelques candidats potentiels au cours des derniers jours, et je crois que les citoyennes et citoyens vont rapidement comprendre que le choix de Sophie Trottier s’imposait à notre équipe, relevait M. Archie Cifelli. C’est une femme de cœur, d’idées et d’action ! L’équipe est confiante et les citoyens ont tout à gagner à découvrir la merveilleuse personnalité de Sophie Trottier. »