Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif de la Ville de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 21 juillet.

Ayant toujours comme objectif de rendre Laval plus verte, le comité exécutif a renouvelé son entente de partenariat avec Hydro-Québec pour cinq ans. Cette entente permettra de poursuivre la bonification de l’offre de recharge de véhicules électriques sur le territoire de Laval pour les prochaines années.

Plusieurs aménagements de sites de recharge pour voitures électriques sont en phase de préparation à la grandeur du territoire, et cette entente de partenariat facilitera les processus d’acquisition et d’implantation de bornes de recharge de 240 V sur les sites dont la Ville détient la propriété.

Subvention de 150 000 $ pour LVL UP, lab numérique et musique

Imaginé par l’organisme [co]motion, agitateur de culture, l’événement LVL UP, lab numérique et musique est de retour pour une 2e édition après un retrait forcé l’an dernier en raison de la crise sanitaire. L’objectif de l’événement est de dynamiser le centre-ville (secteur Montmorency) en alliant les arts numériques et la culture urbaine.

La programmation a été adaptée afin de respecter les recommandations de la santé publique et proposera, entre autres, des spectacles spontanés, des conférences virtuelles avec des artistes et des présentations d’œuvres interactives. LVL UP, lab numérique et musique se déroulera du 16 au 19 septembre dans le quadrilatère Montmorency. La relance culturelle lavalloise est bel et bien entamée!

Aide financière de 40 000 $ pour le Festival Diapason

Les membres du comité exécutif ont octroyé une aide financière de 40 000 $ à la Centrale des artistes pour la 13e édition du Festival Diapason, qui se tiendra du 5 au 8 août. Cette somme permettra de maintenir la formule adaptée du festival et, ainsi, de dynamiser le paysage culturel lavallois.

Depuis 2015, le festival se développe au cœur du Vieux-Sainte-Rose et offre différents spectacles dans des lieux atypiques tout en ayant un pôle majeur à la berge des Baigneurs. Avec les restrictions sanitaires liées à la COVID-19, la programmation du festival a dû être revue ainsi que la capacité d'accueil de ce dernier sur les différents sites qu'il exploite. Cette année, la programmation sera donc répartie à quatre endroits qui seront précisés lors de son dévoilement.