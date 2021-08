Plusieurs subventions remises par le comité exécutif pour des organismes de la région

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 28 juillet. Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés.

Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Aline Dib (Saint-Martin).

Participation de la Ville de Laval à la Chaire SAQ – Valorisation du verre dans les matériaux

Les membres du comité exécutif ont accepté que la Ville de Laval participe à la Chaire SAQ – Valorisation du verre dans les matériaux, de l'Université de Sherbrooke, pour un montant total de 100 000 $ divisé sur 5 ans (2020 à 2024). Les objectifs de la recherche sont, entre autres : continuer les études fondamentales sur la réactivité de la poudre de verre, développer de nouveaux types de bétons et de pavés, développer l'utilisation de la poudre de verre dans des utilisations de béton structural, etc.

Le béton est un matériau très polluant pour l’environnement. La poudre de verre pourrait remplacer une partie du ciment contenu dans le béton, ce qui le rendrait plus résistant et améliorerait sa qualité. Aussi, en plus de cette deuxième vie offerte au verre recyclé, les gaz à effet de serre reliés à l’utilisation du béton seraient diminués. Comme le Service de l'ingénierie souhaite modifier ses devis techniques afin d'y inclure l'utilisation du verre dans le béton, notre participation à cette chaire de recherche représente une belle occasion pour Laval.

Subvention de 10 000 $ pour la Journée de l’arbre

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 10 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) pour la tenue de la 14e année consécutive de la Journée de l'arbre. Cette somme contribuera en partie à la réalisation de 4 projets de plantations totalisant 57 arbres et 199 arbustes dans les établissements suivants : Centre de services multidisciplinaires (Sainte-Rose), CHSLD La Pinière (Saint-Vincent-de-Paul), CLSC Ruisseau-Papineau (Saint-Martin) et l’Hôpital juif de réadaptation (Souvenir-Labelle). Les plantations seront entièrement coordonnées par l'organisme CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval.

Cette activité vise à sensibiliser la population et les employés à l'importance des arbres dans notre écosystème. La plantation permet notamment de contribuer au verdissement du paysage, à la création d'îlots de fraîcheur, à une meilleure gestion des eaux pluviales ainsi qu'à la lutte aux îlots de chaleur. Depuis 2008, ce programme a permis de planter plus de 2 037 arbres sur les terrains des établissements du CISSSL.