Travailleurs étrangers temporaires : Québec et Ottawa signent une entente

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, ont annoncé cette semaine qu’à la suite d'une entente avec le gouvernement fédéral, trois mesures qui permettront de répondre aux besoins du Québec et des entreprises aux prises avec une rareté de main-d'œuvre seront mises en place.

Ces mesures incluent des assouplissements au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) afin de faciliter leur embauche, l'accès à un permis de travail ouvert pour certains détenteurs et détentrices d'un Certificat de sélection du Québec (CSQ) en attente de leur résidence permanente au Québec ainsi que la délivrance d'un permis de travail pour les détenteurs d'un CSQ à l'étranger en attente de leur résidence permanente.

Afin de répondre aux besoins pressants du marché du travail du Québec, des assouplissements temporaires seront apportés au PTET pour permettre notamment d'augmenter la limite du nombre de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires par lieu d'emploi dans certains secteurs d'activité et d'inclure certaines professions peu spécialisées en forte demande à la Liste des professions admissibles au traitement simplifié.

Le gouvernement du Québec collaborera avec la Commission des partenaires du marché du travail afin d'identifier les secteurs d'activité qui pourront bénéficier de ces assouplissements.

Ceux-ci seront en vigueur jusqu'au 31 décembre. D'ici là, les gouvernements ont convenu de poursuivre leurs discussions.

Permis de travail ouvert transitoire

À la demande du Québec, le gouvernement fédéral a accepté de mettre en place, le 31 août prochain, une mesure qui permettra à certains travailleurs étrangers temporaires qui séjournent au Québec d'y occuper un emploi de leur choix en attendant l'obtention de leur résidence permanente.

Pour pouvoir bénéficier du permis de travail ouvert transitoire, ces travailleurs devront détenir un CSQ dans la catégorie des travailleurs qualifiés et avoir reçu un accusé de réception régulier de leur demande de résidence permanente de la part du gouvernement fédéral.

Les deux gouvernements ont également convenu de mettre en œuvre à court terme une nouvelle voie dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) appelée le PMI+, qui prévoit la délivrance annuelle de 7 000 permis de travail dispensés de l'Évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) à certains détenteurs et détentrices d'un CSQ se trouvant encore à l'étranger.

Le PMI+ permettra concrètement à ces personnes d'accélérer leur arrivée au Québec afin d'y occuper un emploi. Elles pourront ainsi répondre aux besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs clés de l'économie du Québec.