Début des travaux du nouveau poste de police de l’Ouest

Le maire de Laval, Marc Demers, a donné cette semaine le coup d’envoi des travaux de construction du nouveau poste de police de l’Ouest qui sera situé au 2455, boulevard Curé-Labelle, juste au nord de l’épicerie Adonis.

Il était accompagné de la conseillère et membre du comité exécutif Sandra Desmeules, du directeur du Service de police de Laval (SPL), Pierre Brochet, et des directeurs adjoints du SPL, Michel Guillemette et Serge Gaignard et de la directrice du Bureau des grands projets, Marie-Claude Le Sauteur.

Ce nouveau poste de police, qui comprendra entre autres la Gendarmerie Ouest et un centre de gestion de la sécurité, devrait être inauguré à l’automne 2023. Ce bâtiment assurera un travail policier dans un axe est-ouest qui se traduira par une amélioration du temps de réponse aux appels d’urgence et une présence policière accrue, en plus de doter le SPL d’une infrastructure moderne de gestion d’opérations en sécurité civile et d’opérations policières.

« Le poste de police de l’Ouest s’inscrit dans la toute nouvelle offre de service en sécurité publique qui sera implantée d’ici 2023. Cette nouvelle orientation vise à avoir une meilleure capacité d’intervention, à optimiser l’efficacité opérationnelle tout en augmentant la proximité avec les citoyens. Ainsi, la sécurité des citoyens, une priorité lavalloise, sera non seulement assurée, mais améliorée. » - Marc Demers, maire de Laval

« L’implantation de ce nouveau poste de police dans l’ouest de la ville nous offrira une plus grande proximité pour faire face à l’évolution et à la réalité changeante du territoire lavallois et ainsi continuer d’assurer la sécurité des citoyens de Laval. Nous sommes enthousiastes à l’idée de marquer ce jalon important de notre nouvelle offre de service en sécurité publique », affirme Pierre Brochet, directeur du SPL.

La construction, qui vise la certification LEED Or, sera assurée par le Groupe Geyser, une entreprise lavalloise qui se spécialise dans des projets d’envergure comme celui-ci. L’octroi de contrat fait suite au processus habituel d’appels d’offres et a été entériné au conseil municipal de juillet dernier.