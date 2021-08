Un premier budget participatif pour Laval

Les élus ont adopté la mise en place du tout premier budget participatif de l’histoire de Laval lors du conseil municipal qui s’est déroulé hier soir. Ce projet pilote permettra aux Lavallois de participer concrètement à la prise de décision publique en décidant de l’utilisation d’une partie des surplus de la Ville, soit 600 000 $.

En s'inspirant des bonnes pratiques dans le domaine, la Municipalité souhaite que cette démarche devienne pérenne, ce qui démontre sa volonté de poursuivre ses efforts de développement d'une culture de participation citoyenne.

« Le budget participatif est une occasion pour toutes les Lavalloises et tous les Lavallois d’agir concrètement pour améliorer leur qualité de vie. Après tout, qui connaît mieux une communauté que les gens qui y vivent? Laval s’engage dans ce mouvement répandu internationalement qui est devenu d’autant plus pertinent dans le contexte de pandémie, car il est un puissant levier de mobilisation et de résilience collectives. »

— Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif