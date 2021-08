Les personnes aînées de Laval auront une voix de plus

Lors du conseil municipal du 10 août dernier, la Ville a entériné la constitution du comité consultatif des personnes aînées de Laval. En créant ce comité, la Ville souhaite mieux comprendre les réalités et les préoccupations de ces personnes qui représentent 20 % de la population lavalloise.

Le comité aura pour mandat d’étudier et de formuler des avis ou des recommandations sur toute question déterminée par le comité exécutif relativement aux enjeux des personnes aînées lavalloises.

Ce comité s’ajoute donc à ceux déjà mis en place en 2019, soit : le comité consultatif jeunesse, le comité consultatif sur les relations interculturelles et le conseil des Lavalloises. Déjà par la responsabilité attribuée à la conseillère du district Souvenir-Labelle, Mme Sandra El-Helou, les personnes aînées avaient une voix forte au sein du conseil municipal pour les représenter.

« La Ville de Laval porte fièrement son titre de Municipalité amie des aînés (MADA), qui confirme notre souci de porter une attention particulière aux besoins et aux enjeux des personnes aînées qui vivent à Laval. Ce comité pourra approfondir notre réflexion et nous inspirer des mesures et des décisions qui respectent la réalité de cette population, des décisions comme celles qui nous ont fait notamment augmenter les subventions accordées pour l’aide à domicile et accorder la gratuité dans les transports collectifs. Ces personnes aînées ont participé à faire de Laval une ville prospère et accueillante, nous leur sommes redevables. »

— Marc Demers, maire de Laval