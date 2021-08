1,4 million pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Laval

La Ville de Laval annonce le financement de 10 projets totalisant 1 423 000 $ pour la mise en œuvre des priorités du Plan d’action régional 2018-2023 en matière de lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale de l’Alliance pour la solidarité et celles du Plan d'action intégré en matière de jeunesse 2021-2025.

Plus précisément, ce financement est rendu possible grâce aux investissements de 551 000 $ du Fonds Place-du-Souvenir de la Ville de Laval. Une somme de 872 741 $ provient également de l’Entente sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la région de Laval 2019-2022, dont les partenaires sont les suivants :

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité et du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS). De leur contribution, 810 041 $ ont été accordés aux projets;

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR);

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval;

La Ville de Laval, dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) et du Fonds Régions et ruralité volet (FRR volet 2).

« Grâce au soutien indéfectible de nos partenaires et des organismes qui œuvrent auprès des personnes seules, des familles et des jeunes lavallois vulnérables, nous réalisons cet investissement majeur qui est essentiel au mieux-être de notre communauté. C’est un pas important dans l’accomplissement des objectifs prévus dans la Politique régionale de développement social. »

— Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles, membre associé du comité exécutif et responsable du dossier du développement social

Projets visés par les subventions accordées

Bluff Productions : Les Maux-Dits

Bureau de consultation jeunesse : Espace collectif 18-25 ans

Bureau d’aide et d’assistance familiale Place St-Martin : Implantation d’Avenir de femmes (phases I et II)

Diapason-Jeunesse : L’expression qui nous lie

GRT Réseau 2000+ : Parlons de logements communautaires à Laval

Habitations l’Envolée de Laval : Accompagnement global des personnes dans la saine gestion alimentaire

Maison de quartier Vimont : Inclusion jeunesse

Maison des enfants le Dauphin de Laval : Confidences à un Dauphin 2.0

Mesures alternatives jeunesse de Laval : Projet SAJ Laval

Relais communautaire de Laval : Un habit pour un ami

« Grâce à ce soutien financier, nous nous assurons que des efforts concrets et pertinents de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sont menés au bénéfice des citoyennes et des citoyens les plus vulnérables. Par l’entremise des acteurs locaux et régionaux engagés, qui connaissent les besoins exprimés dans les différents milieux, nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel de pandémie. J’exprime la fierté du CISSS de Laval, soit d’agir en tant que partenaire au sein d’une grande équipe lavalloise dynamique et engagée pour le développement social. »

— Christian Gagné, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.