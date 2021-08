La Ville de Laval établit un partenariat avec le Collège Montmorency

Dans le cadre de son projet d’infrastructure culturelle prévue au cœur du centre-ville de Laval, la Ville annonce la mise en place d'une entente de collaboration avec le Collège Montmorency pour les études d’avant-projet.

Ce partenariat favorisera notamment le développement de pratiques complémentaires entre le secteur culturel et celui de l’enseignement et de la recherche tout en optimisant la synergie entre ces deux domaines.

« Cette collaboration s'inscrit dans une approche de démocratisation du savoir et de la culture, ce dont nous nous réjouissons. Les alliances entre ces secteurs existent depuis longtemps à Laval, et ce rapprochement avec le Collège Montmorency facilitera la création de partenariats dynamiques et novateurs. Ce haut lieu d’innovation constituera un véritable pôle multifonctionnel et permettra à Laval de continuer d’agir en leader du développement social et culturel. »

— Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

« Nous sommes heureux de travailler en collaboration avec la Ville de Laval pour réaliser des études de faisabilité en vue de la construction d’un nouveau bâtiment qui permettra aux étudiantes et étudiants de bénéficier d’espace d’études modernes. En juin dernier, nous avons annoncé le rehaussement historique de notre capacité d’accueil pour la prochaine année. Cet appui du ministère de l’Enseignement supérieur vient, notamment, consolider que nous pourrons bénéficier d’une somme supplémentaire en investissement afin d’assurer le développement du Collège. Dans cette perspective, le Collège saisit l’opportunité de travailler de concert avec un partenaire de longue date. »

— Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency

À propos de l'infrastructure culturelle au centre-ville

Demandé par plusieurs organismes culturels lavallois, ce projet d’envergure réunira un centre de création artistique professionnelle adapté aux différentes disciplines et une bibliothèque centrale qui bonifiera l'offre de services du réseau des bibliothèques de quartier.

Ce modèle unique, jumelant deux institutions en un lieu phare, fera de l'infrastructure culturelle un moteur d'innovation, non seulement dans le secteur culturel, mais aussi d'un point de vue social, économique et environnemental. De plus, il contribuera au développement d'un centre-ville distinctif, animé et à échelle humaine.

Rappelons que la Ville a mis en place en 2020 une démarche participative pour connaître la vision et les aspirations des Lavallois à propos de ce futur carrefour de la culture et du savoir.