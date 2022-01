Hausse du coût de la vie : Québec solidaire propose trois solutions

Les députés de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ont conclu leur caucus de la rentrée parlementaire en formulant trois propositions pour permettre aux Québécois de faire face à l’augmentation importante du coût de la vie.

Ils affirment que ces trois mesures concrètes pourront contrer les impacts de l’inflation.

Québec solidaire propose premièrement de geler le coût des loyers cette année, ajoutant qu’avec la CAQ, les propriétaires ont eu une baisse de leur compte de taxes, alors que les locataires, eux, ont eu des augmentations de loyer record.

L'Ontario a gelé les loyers pour l'année 2021 et selon QS, il est temps de le faire aussi.

Le parti demande aussi l’annulation de la hausse des tarifs d'Hydro-Québec, une mesure qui permettrait de réduire chaque mois la colonne des dépenses des Québécois.

Québec solidaire propose finalement une hausse du salaire minimum à 18$ l'heure.

« Il y a une autre vague qui frappe de plein fouet les familles du Québec: la crise du coût de la vie. La CAQ devrait passer moins de temps à réseauter avec messieurs Bettman et Bronfman, et plus de temps à se brancher sur les réels besoins de tous les Québécois et Québécoises. Avec la hausse caquiste des tarifs d'Hydro, la montée fulgurante du coût des loyers et la facture d'épicerie qui ne cesse d'augmenter, de plus en plus de personnes sont prises à la gorge et doivent faire des choix déchirants pour arriver à la fin du mois. Je suis profondément inquiète de l'aveuglement de la CAQ face aux conséquences de la crise du coût de la vie sur la population », affirme Manon Massé.

« La CAQ avait promis d'être le gouvernement des familles, aujourd'hui, beaucoup de celles-ci vivent plus de pression que jamais. Le portefeuille se vide et les banques alimentaires sont pleines. La crise du coût de la vie, ça prive les gens de temps avec leurs proches, ça prive les gens de leurs loisirs et des moments qui leur permettent de souffler un peu. Québec solidaire veut redonner ce temps de qualité aux Québécois. Vous allez nous entendre en parler toute la session. On est solidaire les uns des autres face à la pandémie; on mérite un gouvernement solidaire du peuple québécois face au coût de la vie », termine Gabriel Nadeau-Dubois.