Les élus d'Action Laval ont souligné la journée internationale des Femmes

Les conseillers municipaux d’Action Laval ont souligné l’importance de l’apport des femmes à l’avancement de notre municipalité. Impliquées dans un grand nombre d’organismes, d’entreprises et de sociétés, les femmes parviennent à faire leurs marques et prennent de plus en plus des rôles de leadership.

Hier, Madame Aglaia Revelakis, conseillère municipale du district Chomedey, Madame Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François, ainsi que Monsieur Achille Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres, sont allés à la rencontre de neuf d’entre elles pour leur remettre un certificat de reconnaissance pour leur apport à notre ville.

« Ces femmes sont de grandes contributrices à notre société. Ceci ne veut pas dire que tout va bien. Les femmes parviennent de plus en plus dans des postes à la tête d’entreprises et d’organismes, mais beaucoup restent encore à faire, ne serait-ce que pour atteindre l’équité salariale. », a insisté Madame Revelakis.

De plus, 56 lettres ont été envoyées à des propriétaires et présidentes-directrices générales d’entreprises lavalloises, à des directrices générales d’organismes, ainsi qu’à des coordonnatrices et des présidentes qui sont parvenues à la tête de l’organisation pour laquelle elles travaillent.

« Ce sont des modèles inspirant pour nous, mais aussi pour les prochaines générations. Nous voulions souligner que leur travail fait une différence et leur témoigner notre reconnaissance. », a soutenu pour sa part Madame Piché.

Le thème de la journée internationale de la femme cette année était « L’avenir est féministe », un thème qui rappelle que c’est ensemble que les hommes et les femmes parviendront à créer un avenir meilleur pour tous.