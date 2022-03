Véhicules électriques: la cible du Québec est trop basse, dit Équiterre

Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 13 au 19 mars, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’associe à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour sensibiliser les agricultrices et agriculteurs à l’importance de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les fermes du Québec. Grâce à la prise en charge efficiente de la santé et de la sécurité du travail (SST), les entreprises agricoles retirent de nombreux bénéfices, tant sur le plan humain que sur les plans organisationnel et économique.