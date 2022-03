Une 14e place en Hongrie et une 15e en Turquie

Le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal du district de Val-des-Arbres, Monsieur Achille Cifelli, ainsi que Monsieur David De Cotis, conseiller municipal du district Saint-Bruno, ont exprimé leurs profondes consternations devant le désir du Maire de trouver tous les moyens possibles pour taxer, taxer et taxer encore. Non satisfait d’augmenter les taxes municipales et les frais pour les services municipaux à un rythme qui dépasse l’inflation, le Maire veut trouver un autre 200 millions $ de plus dans les poches des Lavallois.