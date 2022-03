Pas de nouveaux projets de transport collectif à Laval, dénonce l'Opposition

L’Opposition à la ville de Laval constate, avec déception, que les sommes réservées au transport collectif sont insuffisantes pour répondre aux besoins de mobilité de la population lavalloise.

En effet, à la lecture du budget provincial 2022-2023 qui a été déposé par le gouvernement Legault, il apparait clair qu’aucun nouveau projet de transport collectif n’est en voie d’être réalisé à Laval.

Des projets, qui sont dans les cartons depuis quelques années, sont encore en train d’être étudiés par les autorités compétentes.

« La région de Laval est encore et toujours la grande oubliée ! Visiblement, le maire Boyer a toujours autant de difficulté à se faire entendre auprès des divers paliers de gouvernement. Boucler la ligne orange du métro, prolonger le REM vers le centre de Laval, créer un lien est-ouest structurant, ce sont tous des projets que nous attendons avec impatience et qui permettraient de rehausser l’utilisation du transport collectif chez les Lavalloises et les Lavallois. », commente le conseiller de Fabreville et chef par intérim de Parti Laval, M. Claude Larochelle.

Toujours à la phase d’étude de projet

« En 2020, on parlait déjà d’implanter un service rapide par bus dans l’axe des boulevards Notre-Dame et De la Concorde pour relier l’est et l’ouest de l’île Jésus. Ce projet était à l’étude dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030. Deux ans plus tard, aucune annonce n’a été faite, aucun plan n’a été présenté aux élus. Il est plus que temps que Laval obtienne sa part du gâteau en termes d’investissements pour le transport collectif. La population lavalloise ne cesse d’augmenter, mais aucun effort réel n’est mis pour améliorer le réseau, le rendre plus efficace et attrayant aux yeux des utilisateurs potentiels. », soutient Claude Larochelle.

« Le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) vers le centre de Laval figurait, en 2020, sur la liste des projets prioritaires pour la relance de l’économie du Québec. Que s’est-il passé entre hier et aujourd’hui pour justifier que très peu de travail ait été fait en ce sens ? Rien n’a été confirmé par le gouvernement. Pourtant, l’aboutissement de la ligne bleue, à Montréal, a été annoncé pour 2029 un peu plus tôt cette semaine et un projet de REM sur la Rive-Sud a été annoncé par le Premier ministre le 14 février dernier. Laval doit aussi pouvoir compter sur du financement pour l’implantation de projets structurants. Les problèmes de congestion routière ne s’arrêtent pas à la rivière des Prairies. », mentionne le chef par intérim de Parti Laval.