Steven Guilbeault doit présenter cette semaine un plan détaillé de réduction des GES

Le conseiller municipal d’Action Laval pour le district de Saint-Bruno et ex- président de la Société de transport de Laval (STL), Monsieur David De Cotis, a rencontré l’équipe de Monsieur Patrick Lafleur, Président du Syndicat des chauffeurs de la STL, afin de mieux comprendre leurs revendications et leurs reproches à l’endroit du Maire et des cinq élus de son parti qui siègent au Conseil d’administration (CA) de la STL. Il en ressort que le Maire et les élus qui siègent au CA ont refusé de rencontrer les représentants syndicaux.