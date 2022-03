Appel à projets du Fonds régions et ruralité sur le territoire lavallois

Implanté il y a un an par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, pour donner un nouvel élan au développement local et régional, le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité est de retour à Laval.

Les organismes et les entreprises sont donc invités à soumettre leurs propositions d’ici le 27 mai 2022.

Le volet Soutien au rayonnement des régions permet d'appuyer la réalisation de projets mobilisateurs à Laval qui s’inscrivent dans les neuf priorités suivantes :

1. Réaménager les quartiers tout en stimulant la création et le maintien de milieux de vie sains, sécuritaires, attrayants et à échelle humaine;

2. Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d’intégration et d’inclusion des personnes;

3. Assurer une vigie permettant la collecte et la diffusion des données en matière de développement social à Laval;

4. La culture, pilier indissociable d’un développement régional durable;

5. Un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant et pérenne qui œuvre en synergie;

6. Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières;

7. Le développement stratégique des infrastructures culturelles sur le territoire;

8. Favoriser l’émergence d’initiatives structurantes qui participent au déploiement d’un pôle d’innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble;

9. Une ville écoresponsable et résiliente – la Stratégie lavalloise de lutte aux changements climatiques.

L’an passé, sept projets, évalués au total à plus de 830 000$, avaient reçu une aide financière pour mettre de l’avant une variété d’initiatives.