Environnement: le projet de loi sur la primauté du Québec franchit une nouvelle étape

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, vient de lancer le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), doté d'une enveloppe de 600 M$. Ce nouveau programme vise à permettre aux municipalités d'améliorer ou encore de mettre à niveau leurs bâtiments municipaux comme les casernes de pompiers, les hôtels de ville, les garages et les centres communautaires.