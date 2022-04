Le maire de Laval présente ses dossiers prioritaires au premier ministre Justin Trudeau

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a fièrement reçu le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, à l’hôtel de ville de Laval. Le maire Boyer a profité de l’occasion pour lui présenter ses priorités fédérales.

Le maire a d’abord sensibilisé le Premier ministre à l’opportunité de créer un comité de travail afin de revitaliser le Vieux Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Ce bâtiment, reconnu comme lieu historique national du Canada pour sa valeur patrimoniale, se détériore depuis plusieurs décennies. Selon le maire Boyer, ce bijou patrimonial aurait pourtant tout le potentiel nécessaire pour accueillir une mixité de fonctions et mettre en valeur l’histoire lavalloise.

Le maire Boyer s’est également prononcé en faveur du développement d’un mode de transport collectif structurant. Considérant que 70 % des émissions de GES sont produites par les transports à Laval, l’administration municipale souhaite offrir davantage d’options de déplacements faibles en carbone à ses citoyennes et citoyens.



En outre, la discussion s’est aussi portée sur la nécessité de protéger les milieux naturels, sur le sommet de l’habitation dont M. Boyer est le coorganisateur et sur la sécurité publique.

« Au terme de la rencontre, il m’apparait évident que nous partageons de nombreuses priorités, dont l’importance d’assurer l’accès à un logement abordable, la préservation du pouvoir d’achat des familles, la lutte aux changements climatiques et la nécessité d’investir dans la prévention pour enrayer la violence. Il va de soi que je remercie chaleureusement le Premier ministre pour sa visite et son écoute attentive aux besoins des Lavalloises et Lavallois. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.