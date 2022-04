Le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal du district Val-des-Arbres, Monsieur Achille Cifelli, a reçu les bénévoles de la dernière campagne lors d’une soirée de remerciement lundi dernier au Palace de Laval.

C’est un peu plus de 125 membres et bénévoles qui se sont réunis pour souligner les succès de la dernière campagne électorale municipale. Passant à plus de 26 % de votes enregistrés dans les districts, Action Laval a fait élire cinq de ses candidats. C’est son plus grand succès à ce jour.

« Nous avons fait des gains importants, merci à notre cheffe durant la Campagne, Sophie Trottier, ce sont les bases de notre prochaine campagne. Nous voyons déjà les impacts, les gens veulent collaborer avec nous. Les Lavalloises et les Lavallois nous voient comme l’alternative à l’actuelle administration. », annonce Monsieur Cifelli.

Présente à l’événement, Madame Sophie Trottier en a profité pour remercier son équipe de campagne, ses candidats et l’ensemble des bénévoles qui ont participé au succès.

« C’est malheureux que les obligations professionnelles de Madame Trottier ne lui permettent pas de poursuivre avec nous. Elle a vraiment fait une belle campagne. Elle était une prétendante crédible au poste de maire et les chiffres parlent d’eux-mêmes. », insiste Monsieur Cifelli.

Les restrictions sanitaires n’avaient pas permis jusqu’à maintenant la tenue d’un grand rassemblement pour souligner le travail des bénévoles. Action Laval tient à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à sa campagne électorale en 2021, les électeurs, ainsi que Madame Sophie Trottier.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, composé de cinq élus : Aglaia Revelakis (Chomedey), Achille Cifelli (Chef par intérim, Val-des-Arbres), David De Cotis (Saint-Bruno), Isabelle Piché (Saint-François) et Paolo Galati (Saint-Vincent-de-Paul).

Action Laval entend avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration. L’intérêt supérieur des citoyens est le cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action Laval.