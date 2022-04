Élection présidentielle française: Justin Trudeau endosse Emmanuel Macron

Le chef par intérim d’Action Laval et conseiller municipal du district Val-des-Arbres, Monsieur Achille Cifelli, a reçu les bénévoles de la dernière campagne lors d’une soirée de remerciement lundi dernier au Palace de Laval. C’est un peu plus de 125 membres et bénévoles qui se sont réunis pour souligner les succès de la dernière campagne ...