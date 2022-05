Karine Cliche et Guillaume Lajoie représenteront Québec solidaire dans deux circonscriptions de Laval

Québec solidaire officialise deux candidatures aux élections générales du 3 octobre prochain pour Laval : Karine Cliche dans Sainte-Rose et Guillaume Lajoie dans Mille-Îles. L’événement s’est déroulé en présence d’une trentaine de membres et du député de Rosemont, Vincent Marissal.

« Ce qui se passe aujourd’hui à Laval est prometteur et excitant pour l’été qui arrive. Avec les candidatures de Karine et Guillaume et une salle pleine de militant·es, ça me rappelle que c’est comme ça qu’on a commencé à Rosemont et qu’on a gagné en 2018, et c’est comme ça qu’on fera un Québec solidaire. », a précisé Vincent Marissal.

Résidente de Sainte-Rose depuis 17 ans, professeure d’espagnol au Collège Montmorency et militante de longue date pour la justice sociale, l’accès à l’éducation et l’environnement, Karine Cliche est impliquée dans les enjeux du quartier depuis plusieurs années.

En 2020, elle se lance dans la mise sur pied de Vigile Mille-Îles pour contrer un projet immobilier démesuré qui allait détruire la quiétude de Sainte-Rose et l’île Gagnon sur la rivière des Mille-Îles.

« Lorsque je suis arrivée à Sainte-Rose en 2005, j’ai été charmée par sa vie de quartier, ses boisés, ses berges, ses zones agricoles, son patrimoine et son dynamisme communautaire. Ça a été pour moi naturel de m’impliquer pour jouer un rôle dans le maintien d’une qualité de vie solidaire et écologique. Jusqu’à présent, j’avais préféré mener les luttes du côté citoyen. Maintenant, il ne fait aucun doute que Québec solidaire représente cette voie où les citoyen·nes ont leur place et où les revendications sont celles qui nous concernent » a dit Karine Cliche au cours de l’assemblée d’investiture.

Père de deux jeunes enfants, Guillaume Lajoie est Lavallois d’adoption et souhaite porter les couleurs de Québec solidaire pour proposer une alternative à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Mille-Îles. Depuis plus de cinq ans, il travaille en communication en tant que relationniste et lobbyiste dont, plus récemment, pour Startup Montréal, une organisation soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat.

« Je promets d’être un modèle d’action et de porter bien haut le message de notre parti, pour les membres, et pour mes enfants. Nous devons prioriser la justice sociale, l’égalité des chances, la reprise de nos leviers économiques nationaux et l’environnement pour avoir un Québec à notre image. Je souhaite surtout m’assurer que toutes les préoccupations de mes concitoyen·nes soient entendues à l’Assemblée nationale et soutenir les actions citoyennes dans la lutte aux changements climatiques. », a déclaré Guillaume Lajoie devant les membres réunis à Laval.