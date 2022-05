Laval, ville inclusive et ouverte à la diversité

La Ville de Laval reconnaît le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie et pose des actions concrètes pour démontrer son engagement dans la lutte à toutes formes de discrimination et de préjugé.

Pour souligner cette journée et afficher ses valeurs d’inclusivité et de célébration de la diversité, elle illumine son hôtel de ville et hisse sur le mât le drapeau arc-en-ciel de la fierté des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ+) et propose des activités de sensibilisation.

« Je suis ravie que la Ville de Laval reconnaisse officiellement le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Il s’agit d’une journée importante qui nous permet de réfléchir à ce qu’il nous reste à accomplir comme société, pour nous assurer que nous puissions tous et toutes vivre librement, peu importe notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Par nos actions, nous souhaitons témoigner que Laval est une ville profondément inclusive, et que la diversité, on en fait notre fierté. », commente Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif et conseiller municipal de Laval-des-Rapides.

« Le Québec a connu une évolution importante pour l’inclusion des personnes LGBTQ+. Mais l’homophobie et la transphobie sont encore trop présentes, ici et dans le monde. Les municipalités ont un rôle crucial. C’est grâce à des alliés comme la Ville de Laval que nous pourrons enfin créer une société bienveillante et pleinement ouverte à la diversité amoureuse, sexuelle et de genre, où chaque être humain pourra vivre et s’épanouir en paix et en sécurité. », mentionne Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

C’est sous l’impulsion des Bibliothèques de Laval, en collaboration avec sa division du développement social, que la Ville a décidé d’appuyer ce mouvement devenu international auquel adhèrent près de 275 municipalités québécoises. Cette journée fait la promotion de l’inclusion de la diversité sexuelle et de la pluralité des identités et expressions de genre.

C’est dans cet esprit que Laval prend position contre les préjugés et la discrimination et tient à réitérer officiellement ses valeurs d’inclusion, d’équité et de solidarité.

Des activités et des actions en soutien aux personnes LGBTQ+

Les Bibliothèques développent des actions destinées à sensibiliser leurs usagers, dont des expositions thématiques, des activités et des conférences sur les réalités des personnes LGBTQ+.

Cette année, pour souligner leur adhésion à cette journée, en plus de la mise de valeur de documents sur le sujet, les Bibliothèques diffuseront sur YouTube deux capsules vidéo présentées par SPHÈRE – Santé sexuelle globale. Ainsi, il sera possible de visionner dès le 17 mai Les multiples facettes du genre et de l’orientation sexuelle et à compter du 31 mai LGBTQ+ : être un meilleur allié.

Les Bibliothèques de Laval posent également des gestes pour favoriser l’inclusion. Par exemple, elles ont instauré un processus d’abonnement plus inclusif qui permet aux usagers, lors de l’abonnement ou du réabonnement, de choisir des options qui reflètent mieux leur identité de genre. Un programme de formation pour sensibiliser le personnel à l’accueil des personnes LGBTQ+ a également été déployé.

À propos de la Journée

L’organisme québécois Fondation Émergence créait en 2003 la première journée nationale contre l’homophobie. Depuis 20 ans, la Fondation organise une campagne de sensibilisation qui porte désormais le nom de Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Cette année, la Journée a pour thème « Chaque seconde, l’intolérance écourte des vies. »