Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a présenté ses dossiers au Premier ministre

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a accueilli le Premier ministre du Québec, François Legault, à l’hôtel de ville de Laval. Au cours de leur discussion, le maire Boyer lui a présenté ses demandes prioritaires.

Le maire a profité de cette rencontre pour se prononcer en faveur du développement d’un mode de transport collectif structurant sur l’axe Saint-Martin et du prolongement de la branche Ouest de la ligne orange à Laval. Comme 70 % des gaz à effet de serre émis sur le territoire lavallois proviennent des transports, l’administration municipale désire proposer davantage d’options de déplacements faibles en carbone à la population.

M. Boyer a aussi offert sa pleine collaboration dans la mise en place de programmes novateurs visant la prévention de la violence sur le territoire. Les différents services municipaux et communautaires de Laval ayant une grande facilité de concertation, le maire a voulu souligner son ouverture à de nouvelles initiatives qui favoriseront la sécurité.

Finalement, le maire Boyer s’est entretenu avec M. Legault concernant la nécessité d’explorer différentes avenues pour relever les défis touchant l’habitation.

« J’ai de grandes ambitions pour la Ville de Laval et je suis ravi de constater que le Premier ministre partage ma vision. Nous poursuivrons notre belle collaboration pour faire avancer les dossiers qui tiennent à cœur aux Lavalloises et Lavallois, comme le développement des transports structurants, la lutte aux changements climatiques et l’accessibilité à un logement abordable. Je remercie le Premier ministre pour la rencontre. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charrette, le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, et le vice-président du comité exécutif de Laval, M. Ray Khalil, étaient également présents à cette rencontre.