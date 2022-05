Younes Boukala réélu à la présidence de la commission des jeunes élues et élus de l’UMQ

À l’occasion d’une réunion aujourd’hui de la Commission des jeunes élues et élus de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les membres ont réélu à la présidence monsieur Younes Boukala, conseiller de l’arrondissement de Lachine, à Montréal, pour un second mandat de deux ans.

« Je remercie les jeunes élues et élus de partout au Québec pour leur confiance et leur appui et je félicite mes collègues de la Commission avec qui j’aurai le plaisir de travailler au cours des prochains mois. Grâce à cette équipe dynamique et engagée, nous pourrons continuer à porter efficacement la voix de la relève municipale au sein de l’Union, tout en poursuivant nos efforts pour encourager la jeunesse à prendre sa place et à s’engager davantage au sein des instances démocratiques locales, dans toutes les régions. », a déclaré le président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ et conseiller de l’arrondissement de Lachine à Montréal, monsieur Younes Boukala.

En plus du président, les élues et élus ont réélu à la vice-présidence de la Commission madame Mélanie Roldan, conseillère municipale à la Ville de Candiac, également pour un mandat de deux ans.

Voici la composition de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ pour le mandat 2022-2023, à l’issue de l’assemblée générale annuelle des membres, tenue le 13 mai dernier, à Québec, dans le cadre des Assises 2022 de l’Union (sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de l’UMQ). Notons qu’une vingtaine de candidatures avaient alors été déposées, un record depuis la création de la Commission, il y a 15 ans :

Président : M. Younes Boukala, conseiller de l’arrondissement de Lachine, à Montréal

Vice-présidente : Mme Mélanie Roldan, conseillère de Candiac

Mme Bettyna Belizair, conseillère de Gatineau

Mme Rolande Balma, conseillère de Longueuil

Mme Lysa Bélaïcha, conseillère de Longueuil

Mme Alicia Despins, conseillère de Québec

Mme Geneviève Dubuc, conseillère de Saint-Sauveur

M. Bruno-Pierre Godbout, conseiller de Chandler

M. Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

M. Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover

Mme Isabelle Lessard, mairesse de Chapais

Mme Laure Letarte-Lavoie, conseillère de Sherbrooke

Mme Anny Mailloux, conseillère de Mascouche

Mme Caroline Murray, conseillère de Gatineau

Mme Émilie Rémillard, conseillère de Thetford Mines

À propos de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ

Créée en 2007, la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ regroupe des élues et élus municipaux âgés de moins de 35 ans.

Elle a pour mandat de formuler des avis ainsi que des recommandations au conseil d’administration de l’UMQ concernant divers dossiers d’importance pour la relève municipale. La présidence de la Commission a un siège d’office au conseil d’administration de l’UMQ depuis 2012.