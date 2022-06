Laval dépose les faits saillants de son exercice budgétaire 2021

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a déposé lors du conseil municipal les faits saillants du rapport financier consolidé de l’exercice budgétaire terminé le 31 décembre 2021.

Parmi les engagements qui avaient été annoncés, soulignons l’ouverture des 9 bibliothèques 7 jours sur 7 afin d’assurer la cohérence de l’offre sur l’ensemble du territoire ainsi que la continuité des services de la Bibliomobile.

De plus, un investissement a été fait dans des services de langage signé lors du conseil municipal afin d’assurer l’accessibilité élargie à toutes les instances. Ces demandes citoyennes sont donc devenues des réalisations en 2021, signe de l’engagement constant de la Ville envers la population.

« À Laval, on est continuellement dans l’action pour livrer une foule de projets. Chaque année, on s’engage corps et âme pour améliorer la qualité de vie de la population. 2021 n’y a pas échappé ! On a investi plusieurs millions de dollars pour répondre aux préoccupations des Lavalloises et des Lavallois, entre autres pour réduire les émissions de GES et protéger notre biodiversité. C’est aussi la mise en place d’initiatives innovantes pour la sécurité de la population, en collaboration avec le Service de police, les pompiers et le milieu communautaire, notamment. La rigueur de notre administration a également permis de soutenir les citoyennes et les citoyens tout au long de cette année additionnelle de pandémie. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Les réalisations en chiffres

Service aux citoyens : 2,7 M$ investis dans des projets d’amélioration de la qualité des relations avec les citoyens, notamment en matière de prestation de services numériques.

Sécurité : 23 M$ alloués à des projets visant à améliorer le temps de réponse des équipes municipales, à la lutte contre la violence par armes à feu, à la construction de nouvelles infrastructures et à différents efforts de sensibilisation pour assurer un environnement plus sécuritaire.

Transition écologique : 31,2 M$ investis dans diverses mesures touchant la protection de l’environnement.

Déclinées en 6 axes d’intervention municipale, soit la transition écologique, la mobilité, les services aux citoyens, la sécurité, les infrastructures publiques et l’économie, les réussites 2021 peuvent être consultées sur le site Web de la Ville.