Monsieur Paolo Galati souhaite du nouveau dans le dossier du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul

Le conseiller municipal d’Action Laval, Monsieur Paolo Galati, voit d’un bon œil l’annonce de la semaine dernière de Service correctionnel du Canada (SCC) dans le dossier du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.

Le SCC annonçait que l’édifice serait transféré à la Société immobilière du Canada (SIC) d’ici 2024. Après plus de 30 ans d’attente, avec l’implication de nombreux joueurs dans le dossier et la collaboration du cabinet du Maire et du cabinet de l’Opposition-Action Laval sur le dossier, il n’y a aucune raison pour que le dossier soit retardé plus longtemps.

« Je suis heureux d’apprendre qu’ils font avancer ce dossier, mais encore un an et demi à deux ans d’attente, c’est long, » relevait l’élu du quartier Saint-Vincent-de-Paul, Monsieur Galati. « Ce n’est pas comme si ce dossier venait d’apparaître sur leur radar. C’est depuis 1989 que ce dossier tourne en rond. Je vais continuer à me battre pour que ce dossier progresse rapidement ! »

Au début du mois de mai, le Maire de Laval ainsi que M. Galati ont fait une sortie commune pour demander que le dossier soit remis de l’avant par le gouvernement fédéral. Il s’agit d’un des meilleurs secteurs de Laval qui permettrait un développement facile, intelligent et orienté sur le transport en commun de masse.

« Nous avons fait cette sortie commune parce que nous voulons voir ce dossier prendre forme rapidement, » enchaînait Monsieur Galati. « C’est une partie stratégique de notre territoire que nous ne pouvons pas développer. En plus des enjeux commerciaux et industriels, il y a des enjeux résidentiels qui sont criants à Laval. »

La municipalité est dépendante du gouvernement fédéral dans ce dossier. Elle ne peut avancer différents projets de transport, comme le prolongement du boulevard Saint-Martin Ouest jusqu’à la montée Saint-François, et de logements sans la pleine collaboration des autorités fédérales.

