215 750 $ pour soutenir les personnes atteintes de cancer à Laval

Le 11 juillet avait lieu au Club de golf le Mirage, la toute première édition du Tournoi de golf Jonathan Huberdeau, organisé par la Fondation Cité de la Santé.

Présenté par Knapper et RBC Gestion de patrimoine, en collaboration avec Ford Terrebonne et Banque Nationale, le tournoi a connu un vif succès : 148 golfeurs, une splendide journée et surtout, un impressionnant montant net de 215 750 $, incluant le don personnel de Jonathan Huberdeau (25 000 $, annoncé le 21 juin dernier) pour l’amélioration des soins et services offerts aux personnes atteintes de cancer et traitées à Laval.



La journée a été ponctuée de moments forts, notamment les nombreuses haltes gourmandes offertes par les généreux commanditaires, le concours « Trou d’un coup » présenté par RBC Assurances ainsi que le concours de coup d’approche qui a opposé Louis-Jean Cormier, Michel Bergeron, Jonathan Huberdeau et Patrick Lalime.

Le vainqueur de la joute, Louis-Jean Cormier, a ainsi permis de recueillir plus de 4 600 $ pour la Fondation (le gagnant du tirage moitié-moitié ayant remis en don le montant qu’il avait remporté).

La soirée s’est poursuivie avec de nombreux invités de marque qui se sont joints aux participants, dont le PDG du CISSS de Laval, Monsieur Jean-Philippe Cotton, le Maire de Laval, Stéphane Boyer, plusieurs élus fédéraux, provinciaux et municipaux, tout comme de nombreux médecins et employés du CISSS de Laval.

L’encan crié, animé gracieusement par Jean-Charles Lajoie, a permis de fracasser l’objectif des organisateurs et a même été agrémenté d’une formidable prestation de l’hymne national par Josiane Huberdeau, la sœur du célèbre hockeyeur. Aussi, Jonathan a généré la surprise en achetant, avec la complicité de RBC, une loge au centre Bell pour un match Panthers-Canadiens dont il a fait cadeau à la Fondation pour l’offrir à des employés de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Ces fonds seront dédiés au Programme de cancérologie de Laval pour financer la recherche, l’acquisition d’équipements médicaux et l’amélioration des soins aux patients.

La Fondation tient à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes à l’événement, les commanditaires et partenaires, les bénévoles et surtout, notre ambassadeur de ce tournoi : Jonathan Huberdeau.

À propos de la Fondation Cité de la Santé

C’est en 1980 que la Fondation Cité de la Santé a été fondée. Elle porte toujours son nom d’origine, qui est celui de l’hôpital.

Depuis 2004, elle est la principale fondation desservant l’ensemble du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS), qui regroupe 32 installations, notamment 6 CLSC, l’Hôpital juif de réadaptation, 5 CHSLD, l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé et un centre de services ambulatoires.

La Fondation Cité de la Santé est une fondation performante, axée sur les résultats, engagée avec son conseil d’administration, ses membres et ses autres proches collaborateurs à recueillir des fonds, par ses partenariats avec la population et les gens d’affaires de Laval et des environs ainsi que par ses programmes de fonds de dotation et de dons planifiés.

Pour en savoir plus, visitez https://fondationcitedelasante.com/