L'adoption du Code de l’urbanisme de la Ville de Laval a été adopté dans la division

Lors de la séance du conseil municipal, les membres de l’Opposition à l’hôtel de ville, Claude Larochelle, conseiller de Fabreville, et Louise Lortie, conseillère de Marc-Aurèle-Fortin, se sont opposés à l’adoption du Code de l’urbanisme de la Ville de Laval pour des raisons évidentes.

Après avoir présenté un premier projet de règlement du Code de l’urbanisme de la Ville de Laval, le 22 avril 2021, entrepris une consultation publique ayant mené au dépôt de plus de 260 mémoires, l’équipe du maire Boyer a négligé d’expliquer aux élus les modifications qui ont été apportées au cours de la dernière année, pas plus qu’ils n’ont cru bon d’informer les citoyennes et citoyens qui ont participé au processus de consultation des changements qui ont été, ou non, acceptés par l’administration.

« Combien de changements ont été faits à la version du Code adopté en 2021 ? Nous n’en avons aucune idée. Pour quelles raisons certaines demandes ont-elles été acceptées et d’autres refusées ? Nous n’en avons aucune idée. Comment sommes-nous censés nous prononcer sur un document qui aura des répercussions majeures sur le développement futur de notre ville sans avoir ces informations essentielles ? », demande Louise Lortie.

Un rendez-vous manqué

« Pas plus tard que le 11 janvier dernier, l’administration Boyer s’est engagée à faire une synthèse des commentaires et recommandations reçus dans le cadre du processus de consultation publique sur le Code de l’urbanisme et à présenter les changements envisagés au Code qui seraient recommandés pour adoption par le conseil municipal. Six mois plus tard, alors que le code est désormais adopté par un conseil municipal divisé, rien n’a été fait en ce sens. J’y vois un véritable manque de respect à l’égard des membres du conseil municipal ! », déplore la conseillère de Marc-Aurèle-Fortin.

Même son de cloche du côté du conseiller Claude Larochelle, l’administration Boyer a coupé les coins ronds à la toute fin de la démarche.

« Des centaines de citoyennes et citoyens ont présenté des mémoires et ils ont reçu zéro réponse de la part de l’administration ! On les invite à signaler le 311, le Service de l’urbanisme les rappellera ! Après plus de 4 ans de travail, nous aurions dû prendre le temps d’expliquer aux élus et aux personnes qui ont produit des mémoires les changements apportés à la version finale afin de respecter le processus de consultation. C’est désolant de manquer l’atterrissage d’un projet si important pour Laval. », affirme le conseiller de Fabreville.