En visite à Laval, Dominique Anglade discute de la baisse d’impôt pour la classe moyenne

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, accompagnée de la candidate libérale dans Fabre, Sonia Baudelot, la candidate libérale dans Mille-Îles, Virginie Dufour, la candidate libérale dans Vimont, Anabela Monteiro, et le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, étaient sur le terrain pour aller à la rencontre des Lavalloises et des Lavallois ayant soif de propositions concrètes pour palier à la hausse fulgurante du coût de la vie.

La priorité de l’équipe libérale est de s'assurer qu’aucune famille n'ait à choisir entre payer le loyer ou l'épicerie.

C’est pourquoi, afin d’aider tous les Québécoises et Québécois affectés par la hausse du coût de la vie, l’équipe libérale présente son plan pour lutter contre l’inflation comportant un éventail de mesures ciblées :

Baisser les impôts de la classe moyenne jusqu’à 1 125 $ par personne;

Retirer de manière permanente la TVQ sur les biens de première nécessité, incluant l’électricité ;

Garantir une place en garderie à 8,70 $ pour tous;

Instaurer une allocation de 2 000 $ par année pour les aînés de 70 ans et plus;

« Je pense à la petite Alicia, à sa maman, à Frank et à tous ceux qui m’ont parlé des effets importants de la hausse de leur facture d’épicerie, du prix du transport et de l’augmentation du coût de leur logement. Il est impensable pour une famille québécoise de choisir entre payer le loyer ou l'épicerie. C’est pourquoi, afin d’aider tous les Québécoises et Québécois affectés par la hausse du coût de la vie, nous proposons un vrai plan pour lutter contre l’inflation comportant un éventail de mesures ciblées : la baisse des impôts, 2000 $ pour les aînés et une place en service de garde à 8,70 $ pour tous. », commente Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec.

« Aujourd’hui encore, le coût de la vie augmente alors que l’inflation se fait déjà sentir sur le portefeuille des Lavalloises et Lavallois. Notre priorité est de s'assurer que personne n'ait à choisir entre payer le loyer ou l'épicerie. C’est pourquoi nous proposons une baisse des impôts, 2000 $ pour les aînés, une place en service de garde à 8,70 $ pour tous, l’abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Le 3 octobre on vote Libéral afin d’aider de façon durable tous les Québécoises et Québécois. », mentionnent les candidats libéraux de Laval.

Le Parti libéral du Québec est la première formation politique à dévoiler sa plateforme électorale : clic.plq.org/plateforme.