La délégation Rive-Sud se prépare pour la 55e finale des Jeux du Québec

C’est jeudi, le 14 juillet, que les athlètes et les entraîneurs de la délégation de la région Rive-Sud, qui prendront part à la prochaine Finale des Jeux du Québec dans la ville de Laval, ont été réunis au Colisée.

Ces derniers ont reçu les informations nécessaires pour leur assurer un séjour et une expérience haute en couleur.

Pour l’édition été 2022, la Rive-Sud sera représentée par 190 athlètes, 43 entraîneurs et les 9 membres de l’équipe de mission.

La Rive-Sud sera représentée dans le premier bloc par des athlètes en athlétisme, baseball, basketball, cyclisme sur route, natation, natation eau libre et volleyball de plage. Pour le deuxième bloc, ce sont les athlètes en soccer, golf, softball triathlon, vélo de montagne et volleyball intérieur qui nous représenteront.



La Rive-Sud, ayant remporté les 5 derniers Jeux, vise bien sûr de défendre son titre.

Bien que la pandémie ait ébranlé le milieu sportif, après 2 reports de cette Finale, les athlètes sont fébriles à l’idée de pouvoir enfin offrir leurs plus belles performances.

Le drapeau des Jeux est remis à la région qui, au total des sports, a eu les meilleures performances aux Jeux du Québec et la Rive-Sud souhaite

pouvoir remettre la main sur celui-ci.



Remerciements à la ville de Longueuil d’avoir accueillis chaleureusement tous les membres de la délégation lors de la rencontre pré-départ et la rencontre préparatoire des entraîneurs et accompagnateurs.

Renaud Trudel : porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture pour la région Rive-Sud aux Jeux du Québec – Été 2022



Renaud nage depuis qu’il est tout petit. Dans les dernières saisons, il a atteint le 1er rang au Canada au 400m crawl dans sa catégorie d’âge.

Au Jeux du Québec, il vise la première marche du podium.