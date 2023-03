Consultations prébudgétaires: les centrales demandent de ne pas baisser les impôts

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les quatre centrales syndicales demandent au ministre des Finances Éric Girard de ne pas baisser les impôts des particuliers comme la CAQ s'y est engagée.

La CSQ, la CSN, la FTQ et la CSD font valoir qu'avec les problèmes qui affligent les réseaux de la santé et de l'éducation notamment, il importe de mieux financer ces services publics plutôt que de se priver de précieux revenus avec des baisses d'impôt.

Elles soulignent également que les finances du Québec sont saines.

Les quatre centrales notent qu'il faut également investir dans les infrastructures et dans la lutte contre les changements climatiques.

D'ailleurs, le gouvernement du Québec est aussi en négociation pour le renouvellement des conventions collectives qui concernent 600 000 employés de l'État.

Et il y a pénurie de main-d'oeuvre dans bien des métiers et professions dans la santé et l'éducation, ainsi que dans les services de garde, font valoir les quatre centrales.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne