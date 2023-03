Tribunal spécialisé en violence sexuelle: Jolin-Barrette invité à Londres

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est invité à Londres pour y exposer son modèle de tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales.

Le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale ne modifie pas le droit applicable ni les règles de preuve ou de procédures. Il modifie cependant l'accompagnement des victimes et les collaborations, dans le but d'améliorer l'expérience de la victime lors de son passage devant le tribunal.

Le modèle québécois de tribunal intéresse visiblement l'Angleterre, puisque le ministre Jolin-Barrette a été invité à participer au Victims Summit, vendredi prochain. Il s'adressera alors aux acteurs de la communauté juridique et politique britannique, à l'invitation de la Commissaire aux victimes de Londres, Claire Waxman.

L'idée de ce tribunal est de contribuer à rebâtir la confiance des victimes dans le système de justice. Les autorités veulent aussi offrir des services psychosociaux et judiciaires intégrés et adaptés.

Au Québec, un projet pilote a déjà permis d'annoncer de tels tribunaux dans une dizaine de districts judiciaires.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne