Des députés souhaitent un rapport annuel unique sur les menaces à la cybersécurité

Un comité des Communes demande au gouvernement de publier une évaluation annuelle des menaces à la cybersécurité nationale.

Dans son plus récent rapport, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale souligne que les diverses agences qui s'occupent de la cybersécurité fonctionnent parfois en silos et produisent un éventail de rapports.

Les députés membres de ce comité suggèrent la désignation d'un responsable, comme aux États-Unis, pour rassembler les différentes recommandations de ces agences et pour créer une liste annuelle des priorités pour le gouvernement.

Le comité demande par ailleurs au gouvernement d'ordonner au Centre de la sécurité des télécommunications d’élargir l’éventail d’outils utilisés pour sensibiliser les petites et moyennes entreprises à la nécessité de prévenir les cyberattaques. Le gouvernement devrait aussi offrir des allégements fiscaux aux PME pour les aider à mieux protéger leurs données.

Le rapport propose aussi au gouvernement de travailler avec des experts, des fournisseurs de services internet, des plateformes de médias sociaux et des partenaires internationaux «pour lutter contre les robots en ligne qui amplifient la désinformation parrainée par des États».

Le comité demande également plus de transparence sur la désinformation russe, une révision des politiques d'approvisionnement et une accélération de la modernisation de la défense aérospatiale nord-américaine (NORAD).

La Presse Canadienne