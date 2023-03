FTQ: la réforme Dubé ne s'attaque pas aux raisons pour lesquelles le réseau va mal

La réforme Dubé centralise alors qu'elle dit décentraliser et elle s'attaque à des problèmes qui ne sont pas les principaux, parce que les piliers du réseau, les travailleurs, n'ont pas été consultés.

La présidente de la FTQ, Magali Picard, dit vouloir rester positive face au projet de loi qui vient d'être déposé par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, mais elle se demande si cette énième réforme du réseau de la santé va véritablement aider le réseau, les citoyens et les travailleurs.

Elle prend l'exemple de rendre l'ancienneté rattachée à l'ensemble du Québec plutôt qu'à un CISSS ou un CIUSSS.

«C'est probablement applicable d'amener des modifications à l'ancienneté, toutefois, ce n'est pas là, ce n'est pas ça la raison pour laquelle le réseau ne va pas bien. Ça ne changera rien. Je trouve ça extrêmement dommage et même insultant de dire que là, on a des gens qualifiés, mais que comme on doit prendre les plus anciens, le réseau va mal», déplore Mme Picard.

La présidente de la plus grande centrale syndicale trouve aussi que la réforme Dubé centralise la gestion et centralise la négociation des conventions collectives, alors que le ministre dit vouloir décentraliser.

Elle estime qu'en agissant ainsi, on perd la «couleur des régions», on «déshumanise le système».

Elle déplore finalement le fait que ceux qui connaissent le mieux le réseau de la santé, soit ceux qui y travaillent, n'aient pas été consultés pour connaître leurs solutions et priorités.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne